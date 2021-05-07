ماليزيا تجلي رعایاھا من الھند بسبب تفشي كورونا

كوالالمبور - أ ش أ

أعلنت الحكومة المالیزیة اليوم الجمعة، أنھا من المقرر أن تقوم بعملیة إجلاء خاصة لإعادة المالیزیین المقیمین في المنطقة الشمالیة والغربیة من الھند جراء تفشي فیروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال وزیر الخارجیة المالیزي ھشام الدین حسین، وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا ستار) الماليزية، إن المھمة ستجري بالتعاون بین الوكالة الوطنیة لإدارة الكوارث ووزارة الصحة باستخدام طائرة مستأجرة خصیصا من مالیزیا.

وتابع قائلا "إن الطائرة ستغادر إلى نیودلھي ومومباي بالھند فور الحصول على موافقة الحكومة الھندیة على الرحلة الخاصة"، موضحا أنه من بین العائدین الموظفون المالیزیون المقیمون في الھند من مختلف الوكالات المالیزیة وعائلتھم وسیتعین على الجمیع أن یُخضعوا اختبار كوفید-19 قبل مغادرتھم الھند وكذلك عند وصولھم إلى مالیزیا بالإضافة إلى ذلك، یتعین علیھم أیضا أن یُخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 یوما في المراكز التي خصصتھا الحكومة.

وأشار إلى أنه یتعین على المالیزیین في المنطقة الشمالیة والغربیة من الھند الذین یحرصون على الانضمام إلى رحلة العودة إلى الوطن أن یسجلوا أنفسھم لدى المفوضیة السامیة المالیزیة في نیودلھي والقنصلیة العامة المالیزیة في مومباي في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساء من الیوم الجمعة بتوقیت الھند.