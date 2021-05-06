طالبان تستولي على ثاني أكبر سد في أفغانستان

03:33 م الخميس 06 مايو 2021
طالبان تستولي على ثاني أكبر سد في أفغانستان

طالبان تستولي على ثاني أكبر سد في أفغانستان

كابول- (بي بي سي):
قال مسؤولون في أفغانستان، إن مقاتلي حركة طالبان استولوا على ثاني أكبر سد في البلاد بعد شهور من القتال في إقليم قندهار الجنوبي.

يوفر "سد دالا" مياه الري للمزارعين، التي تمر عبر شبكة الأقنية، كما يوفر مياه الشرب لمدينة قندهار.

أنشأت الولايات المتحدة السد قبل سبعين عاما، ووسعت طاقته الاستيعابية في عام 2019.

وقتل مسلحون مجهولون بالرصاص المسؤول الحكومي نعمت روان في مدينة قندهار.

كان روان من الإعلاميين المرموقين في المدينة وانضم إلى وزارة المالية قبل ثلاثة أسابيع فقط.

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حركة طالبان أفغانستان إقليم قندهار سد دالا

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