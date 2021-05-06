"سانا": عدوان إسرائيلي نفذته مروحية على إحدى مناطق القنيطرة

دمشق 6 أيار/مايو (د ب أ)

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء أمس الأربعاء بأن "عدوان إسرائيلي" نفذته مروحية على إحدى مناطق القنيطرة.

وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع خسائر.

وكانت الوكالة قد ذكرت أمس الأربعاء أن مدنيا قتل وجرح ستة آخرون جراء قصف إسرائيلي آخر على جنوب غرب اللاذقية.