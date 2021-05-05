مقتل شرطي في هجوم على بئري نفط في كركوك في العراق

بغداد - (بي بي سي)

قال مسؤولون عراقيون إن مسلحي تنظيم ما يعرف بـ"داعش" قتلوا شرطيًا وفجروا بئري نفط في كركوك، وسط تحذيرات من عودة التنظيم المتشدد وتهديده للمدن العراقية بعد فقده، جراء العمليات العسكرية، مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت سيطر عليها في 2014.

وشهدت الأيام الأخيرة هجمات المسلحين على نحو متفرق في أنحاء البلاد وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 من أفراد قوات الأمن العراقية والكردية العراقية، وصولا إلى هجمات كركوك التي تعد الأحدث في هذة الموجة.

ووفق ما أورده السياسي الكردي العراقي البارز ورئيس المخابرات السابق، لاهور طالباني في هذا السياق، فإن التنظيم المتشدد يبدو أنه أعاد تنظيم صفوفه في أعقاب دحر عناصره عام 2017 على حد ما يعتقد. وقد حذر الرئيس العراقي برهم صالح من سيناريو عودة ظهور "داعش" من جديد.