السعودية تغلق 1030 مسجدًا بسبب كورونا خلال 87 يومًا
السعودية - (أ ش أ)
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية اليوم الثلاثاء، 12 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 12 إصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلِق خلال 87 يومًا 1030 مسجدًا، تم افتتاح 1001 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.
وأوضحت الوزارة وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم إغلاق 3 مساجد بمنطقة الباحة و3 مساجد بمنطقة الجوف ومسجدين اثنين بمنطقة مكة المكرمة ومسجدين اثنين بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة جازان.
وأشارت إلى إعادة فتح 33 مسجدًا، منها 21 مسجدًا بمنطقة القصيم و3 مساجد بالمنطقة الشرقية و3 مساجد بمنطقة الرياض ومسجدين اثنين بمنطقة مكة المكرمة ومسجدين اثنين بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة المدينة المنورة وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
230713
عدد المصابين
-
172774
عدد المتعافين
-
13531
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
153452498
عدد المصابين
-
130725426
عدد المتعافين
-
3215243
عدد الوفيات
إعلان