السعودية تغلق 1030 مسجدًا بسبب كورونا خلال 87 يومًا

10:37 م الثلاثاء 04 مايو 2021
السعودية تغلق 1030 مسجدًا بسبب كورونا خلال 87 يومًا

مسجد

السعودية - (أ ش أ)

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية اليوم الثلاثاء، 12 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 12 إصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلِق خلال 87 يومًا 1030 مسجدًا، تم افتتاح 1001 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأوضحت الوزارة وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم إغلاق 3 مساجد بمنطقة الباحة و3 مساجد بمنطقة الجوف ومسجدين اثنين بمنطقة مكة المكرمة ومسجدين اثنين بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة جازان.

وأشارت إلى إعادة فتح 33 مسجدًا، منها 21 مسجدًا بمنطقة القصيم و3 مساجد بالمنطقة الشرقية و3 مساجد بمنطقة الرياض ومسجدين اثنين بمنطقة مكة المكرمة ومسجدين اثنين بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة المدينة المنورة وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

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غلق مساجد السعودية فيروس كورونا كوفيد19 وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة

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