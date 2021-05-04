لبنان يطالب 13 دولة تزويده بصور الأقمار الصناعية لموقع انفجار ميناء بيروت البحري

02:44 م الثلاثاء 04 مايو 2021
لبنان يطالب 13 دولة تزويده بصور الأقمار الصناعية لموقع انفجار ميناء بيروت البحري

لبنان

بيروت - أ ش أ

طلبت سلطات التحقيق القضائية اللبنانية من 13 دولة تمتلك أقمارا صناعية، تزويدها بما قد يكون لديها من صور لموقع ميناء بيروت البحري وقت تعرضه للانفجار المدمر الذي وقع في شهر أغسطس من العام الماضي.

وأعد المحقق العدلي (قاضي التحقيق) طارق البيطار 13 إنابة قضائية إلى دول تمتلك أقمارا صناعية، تتضمن الطلب من تلك الدول أن تزوده بما تمتلك من صور لموقع الميناء البحري، وذلك في إطار التحقيقات التي يباشرها لمعرفة الملابسات التي أدت إلى وقوع الانفجار وكيفية حدوثه، وذلك بالتوازي مع الاستماع إلى إفادة الشهود وفحص الأدلة الفنية.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

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