البرلمان العربي والجامعة العربية يبحثان القضية الفلسطينية

القاهرة - (د ب أ)

بحث البرلمان العربي والجامعة العربية اليوم الاثنين تطورات المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمقرها بالقاهرة.

وخلال اللقاء، أكد أبو الغيط على الدور الهام للدبلوماسية البرلمانية العربية في تحقيق مصالح الشعوب العربية وتعزيز العمل العربي المشترك وتدعيم وتعزيز آلياتها لحماية وصون الأمن القومي العربي.

وأشار العسومي إلى أن اللقاء تناول بشكل خاص أيضاً تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونتائج أعمال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي التي عقدت مؤخراً بمقر الجامعة العربية، لنصرة وإغاثة الشعب الفلسطيني، مشيداً بالجهود المصرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار.

وشدد العسومي على أن الأمة العربية تمر حالياً بلحظة فارقة تواجه فيها العديد من التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، وهو ما يتطلب تعزيز وتنسيق الجهود العربية على كافة المستويات لمواجهة هذه التحديات، مؤكداً في هذا السياق على أهمية التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية العربية والدبلوماسية الرسمية في نصرة القضايا العربية والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية.