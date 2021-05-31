إسرائيل تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ مارس 2020

تل أبيب- (د ب أ):

انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بكورونا في إسرائيل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.

وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة اليوم الاثنين فقد تم تسجيل أربع حالات جديدة فقط خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتم إجراء 22360 فحص كورونا خلال هذه الساعات. وهذه هي أدنى حصيلة يومية للإصابات منذ مطلع مارس 2020.

ونفذت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، حملة تلقيح ناجحة ضد كورونا، كان تم إطلاقها في 19 ديسمبر من العام الماضي.

وسجلت الإصابات الجديدة والحالات التي تعاني أعراضا حادة تراجعا كبيرا. ومع تحسن الوضع الوبائي، بدأت الحكومة تباعا في تخفيف القيود ذات الصلة بمكافحة كورونا.