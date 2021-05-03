الشرطة الألمانية تفكك شبكة لتداول صور جنسية لأطفال على الأنترنت

برلين- (بي بي سي):

أعلنت الشرطة في ألمانيا اعتقال أربعة رجال يديرون واحدة من أكبر الشبكات في العالم المتخصصة في تداول صور إساءة معاملة والاستغلال الجنسي للأطفال على الانترنت.

ويقول المسؤولون الألمان إن الشبكة التي يطلق عليها "بويز تاون" تضم أكثر من أربعمائة ألف عضو، وكانت تُستخدم لمشاركة وتداول محتوى يتضمن أخطر حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال الصغار.

وتم القبض على ثلاثة رجال من مديري الشبكة في ألمانيا والرابع في باراغواي.

وشمل التحقيق بشأن هذه الشبكة، وكالات إنفاذ القانون في هولندا والسويد وأستراليا والولايات المتحدة وكندا.