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54 موظفا بالسفارة الروسية في التشيك يغادرون البلاد تنفيذا لاتفاق البلدين

04:56 م السبت 29 مايو 2021
54 موظفا بالسفارة الروسية في التشيك يغادرون البلاد تنفيذا لاتفاق البلدين

روسيا

موسكو - (أ ش أ):

قال المتحدث باسم السفارة الروسية في التشيك نيكولاي برياكين إن الـ54 موظفا في السفارة الذين أقالتهم حكومة التشيك غادروا البلاد اليوم السبت.

وأوضح برياكين، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن "المجموعة الأولى المكونة من 54 موظفا بالسفارة الروسية في براغ الذين تم إقالتهم على خلفية مبادرة من الجانب التشيكي، غادروا أراضي التشيك مع أفراد عائلاتهم".

وأضاف برياكين أن المجموعة الثانية من موظفي السفارة المُقالين من المقرر عودتهم مع عائلاتهم أراضي التشيك بعد غد الاثنين.

واتفقت روسيا والتشيك على مبدأ التكافؤ في أعداد الموظفين بالبعثات الدبلوماسية في عاصمتي البلدين، على أن تتضمن كل سفارة 7 دبلوماسيين و25 موظفا إداريا وتقنيا و19 موظفا يتم توظفيهم محليا.

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