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وزير الخارجية المغربي: لا نقبل ازدواجية الخطاب والمواقف من طرف مدريد

11:28 م الخميس 20 مايو 2021
وزير الخارجية المغربي: لا نقبل ازدواجية الخطاب والمواقف من طرف مدريد

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

الرباط - (أ ش أ):

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في أول تصريح رسمي عقب تداعيات أحداث سبتة المحتلة، إن المغرب لا يقبل بازدواجية الخطاب والمواقف من طرف مدريد.

وأضاف الوزير المغربي، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إنه يتعين على مدريد أن تعي بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، وعلى بعض الأوساط في إسبانيا أن تقوم بتحديث نظرتها للمغرب

وتابع: إن ‏الهجوم الإعلامي الإسباني تجاه المغرب على أساس أخبار زائفة، لا يمكن أن يخفي السبب الحقيقي للأزمة، وهو استقبال مدريد لزعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية بهوية مزورة، ويتعين على مدريد أن تتحلى بالشفافية إزاء الرأي العام الإسباني.

وأشار إلى أن الحملة الإعلامية الإسبانية ضد المغرب، والحديث عن ضعف التنمية في المغرب؛ ينم عن تصورات قديمة لدى إسبانيا. فالمغرب حقق نسب نمو مطردة رغم الأزمة.

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وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أحداث سبتة إسبانيا

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