سفير إسرائيل في أمريكا: لا خلافات بين الجانبين بشأن إنهاء عملية غزة

تل أبيب- (د ب أ):

أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة جلعاد إردان، الخميس، أنه لا توجد خلافات بين الجانبين حول إنهاء العملية العسكرية في غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عنه القول إنه لا توجد خلافات بين الجانبين "لأن إسرائيل أيضا معنية" بذلك.

ولكنه أشار إلى أن "من مصلحة إسرائيل مواصلة النشاطات العسكرية في قطاع غزة إلى أن تعاد قوة ردعها أمام حماس".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة منعت المصادقة على ثلاثة قرارات طرحها مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل خلال أيام العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة، مضيفا :"علينا أن نرفع الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدين على ذلك".

كما أعرب عن أمله في أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي يقضي بممارسة الضغوط على إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق نار.

وأمس الأربعاء، أفاد البيت الأبيض بأن بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأبلغه بأنه يتوقع "خفضا كبيرا للتصعيد اليوم (الأربعاء) تمهيدا لوقف إطلاق النار".

وصرح نتياهو لاحقا: "أثمن خصوصا دعم الرئيس الأمريكي صديقنا جو بايدن لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. إنني مُصر على مواصلة هذه العملية حتى تحقيق هدفها وهو استعادة الهدوء والأمان".