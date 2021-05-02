تركيا تسجل 340 وفاة بكورونا ونحو 26 ألف إصابة

10:08 م الأحد 02 مايو 2021
تركيا تسجل 340 وفاة بكورونا ونحو 26 ألف إصابة

فيروس كورونا في تركيا

أنقرة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل 340 وفاة جراء فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 40 ألفا و844.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن الوزارة، أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت تسجيل 25 ألفا و980 إصابة بكورونا، ليبلغ الإجمالي 4 ملايين و875 ألفا و388.

كما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 4 ملايين و480 ألفا و381، إثر شفاء 75 ألفا و182 شخصا.

وتم إجراء 240 ألفا و145 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 47 مليونا و744 ألفا و338.

والخميس، بدأت تركيا تطبيق إغلاق تام لمدة 3 أسابيع ضمن تدابير مواجهة كورونا، في كافة ولايات البلاد الـ81.

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