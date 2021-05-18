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مبعوث بوتين يؤكد ضرورة الحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

11:06 م الثلاثاء 18 مايو 2021
مبعوث بوتين يؤكد ضرورة الحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

ميخائيل بوجدانوف

روسيا - (أ ش أ)

أكد ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية ونائب وزير خارجية روسيا، ضرورة الحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه بوجدانوف مع ماهر طاهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحثا خلاله المستجدات في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالتصعيد المستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ووفقا للبيان، فقد شدد الجانب الروسي على الحاجة إلى ضرورة الوقف الفوري لأية أعمال قتالية والحيلولة دون استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود الموحدة لأعضاء الرباعية الدولية للبدء في مفاوضات فلسطينية – إسرائيلية على أساس القانون الدولي.

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ميخائيل بوجدانوف الأوضاع الإنسانية قطاع غزة قصف غزة الاحتلال الاسرائيلي روسيا

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