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وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيًا مع نظيره المغربي تطورات الأوضاع في فلسطين

07:03 م الثلاثاء 18 مايو 2021
وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيًا مع نظيره المغربي تطورات الأوضاع في فلسطين

أنتوني بلينكن

المغرب - (أ ش أ)

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وناقش وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره المغربي التطورات بشأن العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، الذي أودى بحياة المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بمن فيهم الأطفال، وذلك حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بالدور المغربي في حلحلة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المغرب شريك استراتيجي وسنعمل معا لإنهاء هذا الصراع.

وأكد بلينكن أهمية الشراكة الثنائية القوية والدور الرئيسي للمغرب في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

هذا المحتوى من

Asha
أنتوني بلينكن فلسطين ناصر بوريطة قطاع غزة القدس

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إصابات اليوم

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وفيات اليوم

546

متعافون اليوم

246909

إجمالي الإصابات

14388

إجمالي الوفيات

182024

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