وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيًا مع نظيره المغربي تطورات الأوضاع في فلسطين

المغرب - (أ ش أ)

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وناقش وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره المغربي التطورات بشأن العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، الذي أودى بحياة المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بمن فيهم الأطفال، وذلك حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بالدور المغربي في حلحلة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المغرب شريك استراتيجي وسنعمل معا لإنهاء هذا الصراع.

وأكد بلينكن أهمية الشراكة الثنائية القوية والدور الرئيسي للمغرب في تعزيز الاستقرار في المنطقة.