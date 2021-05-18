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الرئيس الفلسطيني يلقي كلمة في الجلسة الطارئة للبرلمان العربي غدًا

05:58 م الثلاثاء 18 مايو 2021
الرئيس الفلسطيني يلقي كلمة في الجلسة الطارئة للبرلمان العربي غدًا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين - (أ ش أ)

يعقد البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان، جلسة طارئة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غداً الأربعاء، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المستمرة لحرمة المسجد الأقصى وعدوانه على قطاع غزة.

وذكر بيان للبرلمان العربي، صدر اليوم، أنه من المقرر أن يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (الفيديو كونفرانس)، حيث سيلقي كلمة يستعرض خلالها مستجدات الأوضاع في فلسطين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية والعدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل.

كما سيشارك في الجلسة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث يلقي كلمة حول تلك التطورات وآليات مواجهة هذا العدوان على الشعب الفلسطيني .

وتبحث الجلسة الطارئة للبرلمان العربي، الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في كافة الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

على صعيد متصل، عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي اليوم اجتماعا طارئا، ناقشت خلاله جدول أعمال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي ومشروع القرار المزمع صدوره غدا.

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الرئيس الفلسطيني عادل بن عبد الرحمن العسومي البرلمان العربي جامعة الدول العربية الجلسة الطارئة للبرلمان العربي

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وفيات اليوم

546

متعافون اليوم

246909

إجمالي الإصابات

14388

إجمالي الوفيات

182024

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