الانفصاليون في كتالونيا يتوصلون لاتفاق مع الحكومة لتقاسم السلطة

مدريد-(د ب ا):

ذكرت وسائل إعلام اليوم الاثنين أن الحزبين الانفصاليين الرئيسيين في كتالونيا توصلا لاتفاق لتقاسم السلطة في الإقليم الإسباني، لتنتهى بذلك أكثر من ثلاثة أشهر من الجدل بعد إجراء انتخابات إقليمية في شباط/فبراير الماضي.

ويعانى إقليم كتالونيا ذات القوة الاقتصادية من انقسام حاد بشأن قضية السعى للاستقلال عن بقية أسبانيا، وهى الخطوة التي تعارضها مدريد بشدة.

وذكرت صحيفتا لا فانجوارديا والبايس أن حزبي يسار كتالونيا الجمهوري و معا من أجل كتالونيا، أعلنا التوصل للاتفاق.

وسيقود الحكومة الإقليمية بيير اراجونيس من حزب يسار كتالونيا الجمهوري. كما أعرب حزب الوحدة الشعبية، المؤيد للاستقلال، عن دعمه لاراجونيس بعد الانتخابات التي أجريت في 14 شباط/فبراير الماضي، ولكن من غير المتوقع أن يشارك في الائتلاف.

واعتذر حزبا يسار كتالونيا الجمهورية ومعا من أجل كاتالونيا عن طول عملية تشكيل الحكومة، وتعهدا" بأن يحرزا تقدما بشأن هدف الاستقلال المشترك".

وكانت الأحزاب الثلاثة الانفصالية قد فازت بـ 74 مقعدا من بين 135 مقعدا بالبرلمان الإقليمي في برشلونة خلال الانتخابات التي أجريت في فبراير الماضي.