مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ينشر صورا لمطلوبين بقضية اقتحام مبنى الكونجرس
واشنطن--(أ ش أ):
نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) صورا ومقاطع مصورة لمشاركين في اقتحام مبنى الكونجرس في يناير الماضي، وطلب المساعدة في تحديد هويتهم.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي -في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية مساء أمس الأحد- إنه لا يزال يحتاج لبعض الأشخاص الذين دخلوا بشكل غير قانوني لمبنى الكابيتول، وارتكبوا العديد من الانتهاكات الجنائية، وتدمير الممتلكات، والاعتداء على موظفي إنفاذ القانون.
وأضاف المكتب أنه يتم العمل مع العديد من المؤسسات الفيدرالية والمحلية لملاحقة المتورطين فيما حدث مطلع يناير الماضي.
وكان الآلاف من مناصري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد هاجموا مقر الكونجرس في السادس من يناير الماضي، بالتزامن مع جلسة المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
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