جانتس: الجيش الإسرائيلي جاهز لأي سيناريو في الضفة الغربية

تل أبيب - (د ب أ)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أن إسرائيل لا ترغب في التصعيد داخل الضفة الغربية، لكنها مستعدة لأي سيناريو.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني اليوم السبت عن بيان لجانتس القول، إنه إذا ما استمرت ما وصفها بأنها "جماعات إرهابية" في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في قصف إسرائيل بالصواريخ، فإن الحكومة الإسرائيلية ستقرر وقف المساعدات التي تقدم للفلسطينيين بهدف تخفيف الضغط على اقتصادهم.

وأضاف جانتس أن الجيش الإسرائيلي منتشر ومتواجد في الضفة الغربية وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وغزة، وفي ظل التهديدات التي تشكلها الاحتجاجات التضامنية في بعض الدول المجاورة.

وتشهد القدس المحتلة والضفة الغربية منذ أيام صدامات بين الفلسطينيين من جهة والقوات الإسرائيلية والمتطرفين اليهود من جهة أخرى.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي هو الأشد منذ عام 2014، بالتزامن مع مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ومستوطنيه، منذ 13 أبريل الماضي، في القدس، وخاصة منطقة "باب العمود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح المقدسي وتسليمها لمستوطنين.

ومنذ مساء الاثنين الماضي، تشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة من غزة، لا تزال مستمرة حتى اللحظة، أسفرت عن استشهاد 139 فلسطينيًا من بينهم 39 طفلًا و22 سيدة ومسن وإصابة ألف مواطن بجراح مختلفة.