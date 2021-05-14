بايدن يهنئ المسلمين بعيد الفطر

12:45 ص الجمعة 14 مايو 2021
بايدن يهنئ المسلمين بعيد الفطر

جو بايدن

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، التهنئة للمسلمين فى أمريكا ودول العالم، بمناسبة حلول عيد الفطر.

وكتب بايدن، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، نرسل أنا وجيل أحر تحياتنا إلى جميع من يحتفلون بالعيد، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة طوال العام.. عيد مبارك".

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