بايدن يهنئ المسلمين بعيد الفطر

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، التهنئة للمسلمين فى أمريكا ودول العالم، بمناسبة حلول عيد الفطر.

وكتب بايدن، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، نرسل أنا وجيل أحر تحياتنا إلى جميع من يحتفلون بالعيد، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة طوال العام.. عيد مبارك".