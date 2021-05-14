بايدن يهنئ المسلمين بعيد الفطر
12:45 ص الجمعة 14 مايو 2021
قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، التهنئة للمسلمين فى أمريكا ودول العالم، بمناسبة حلول عيد الفطر.
وكتب بايدن، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، نرسل أنا وجيل أحر تحياتنا إلى جميع من يحتفلون بالعيد، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة طوال العام.. عيد مبارك".
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