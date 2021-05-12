المبعوث الأممي للشرق الأوسط يحذر من "حرب شاملة" جراء التصعيد في فلسطين

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

حذر مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من أن العنف المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس سيفضي إلى "حرب شاملة".

ودعا وينسلاند، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء الثلاثاء، كلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري.

وأكد أنه يتعين على قادة جميع الأطراف تحمل المسؤولية من أجل وقف التصعيد.