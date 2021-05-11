البرلمان العربي يرحب بدعوة "الوزاري" للتحرك مع برلمانات الدول المؤثرة لتنفيذ قراراته بشأن فلسطين
مصر - (أ ش أ)
أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بمخرجات الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية التي عقدت اليوم الثلاثاء، حول ممارسات إسرائيل في القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح مؤكدا أن هذه المخرجات تمثل تحركا جادا في وجه الانتهاكات الإسرائيلية.
ورحب العسومي، في بيان اليوم، بدعوة الجامعة العربية للبرلمان العربي للتحرك العاجل مع برلمانات الدول المؤثرة لتنفيذ قرارات وزراء الخارجية، مشددا على أن البرلمان العربي لن يألو جهدا في الدفاع عن القضية الفلسطينية ونصرة القدس.
وقال إن "هذا يتسق مع التحرك العاجل للبرلمان العربي بعقد جلسة طارئة لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في القدس انطلاقا من قيامه بمسئوليته القومية في نصرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الجرائم المستمرة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعم كافة حقوقه، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".
وأوضح أن البرلمان العربي قد اتخذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة جميع المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية لاتخاذ موقف حازم وموحد أمام الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المسجد الأقصى والمقدسيين وحقوق الشعب الفلسطيني.
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