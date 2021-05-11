"كتائب القسام" تعلن مقتل وفقدان عدد من عناصرها بقصف إسرائيلي في غزة

وكالات:

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الثلاثاء، مقتل عدد من عناصرها، في قصف إسرائيلي استهدف موقعًا كانوا يتواجدون فيه.

وقالت الكتائب في تصريح مقتضب أوردته صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية، الثلاثاء: "قام العدو (قوات الاحتلال الإسرائيلي) بقصف هدفٍ كان يتواجد فيه مجاهدونا في إطار رفع الجهوزية والاستعداد لصد العدوان.. ويوجد لدينا شهداء (قتلى) ومفقودين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف 130 هدفًا عسكريًا في غزة، ما أسفر عن مقتل 15 ناشطًا من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وذلك ردًا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وحذر المتحدث باسم جيش الاحتلال، جوناثان كونريكوس، في تصريحات صحفية: "إننا في المراحل الأولى من ضرباتنا المضادة، سوف تستمر.. نحن مستعدون للتصعيد".

وقال كونريكوس إن أكثر من 200 صاروخ أُطلقت من غزة منذ أمس الاثنين، موضحًا أن نظام القبة الحديدية الدفاعي اعترض أكثر من 90 في المائة منها. وأضاف أن "ثلث الصواريخ التي أطلقها النشطاء سقطت داخل غزة، وربما تكون مسؤولة عن خسائر فلسطينية".

وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى والجرحى في التصعيد إلى 24 قتيلًا على الأقل، بينهم 9 أطفال، وسيدة، وإصابة 106 بجروح مختلفة.

ومنذ الجمعة، تشهد مدينة القدس المحتلة عمومًا وباحات المسجد الأقصى خصوصًا، مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين هي الأعنف منذ 2017.

وشهد حي الشيخ جراح في القدس في الأيام الأخيرة صدامات بين محتجين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، حيث كان مستوطنون يهود يريدون الاستيلاء على منازل تقيم فيها عائلات فلسطينية منذ عقود، بزعم أنها كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948.