منظمة حقوقية بيلاروسية: الحكم على 100 شخص بالسجن بأحكام تصل إلى 205 سنوات

07:51 م السبت 01 مايو 2021
منظمة حقوقية بيلاروسية: الحكم على 100 شخص بالسجن بأحكام تصل إلى 205 سنوات

ارشيفية

مينسك - (د ب أ)

قالت منظمة "فياسنا" لحقوق الإنسان في بيان اليوم السبت إن أحكامًا تصل إلى السجن 205 سنوات صدرت بحق نحو 100 شخص لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة في بيلاروس الشهر الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أنه لم تثبت إدانة أي من المتهمين.

وتشهد بيلاروس احتجاجات منذ أغسطس، منذ أن أعلن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فوزه في انتخابات شجبتها المعارضة ولم تعترف بها معظم الدول الغربية.

واجتذبت الاحتجاجات حشودا أصغر في الأسابيع الأخيرة، ولكن في الأشهر التي تلت الانتخابات، اجتذبت احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع الآلاف بشكل دورى .

ووردت تقارير عن احتجاز 30 ألف شخص فيما يتعلق بالاحتجاجات، فضلا عن مئات الجرحى وعدة قتلى.

وقالت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا التى شنت حملة ضد لوكاشينكو ثم فرت من البلاد بعد أن أعلن فوزه، فى روما اليوم السبت إنه من المقرر اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الحكومة.

وتردد أن لوكاشينكو يفكر صراحة في إعلان حالة الطوارئ في البلاد، أو حتى الأحكام العرفية.

مينسك بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو السجن منظمة فياسنا لحقوق الإنسان

الخبر التالى:

الخارجية السودانية: قدمنا كافة التنازلات للتوصل لحل مرضِ للجميع في مفاوضات سد النهضة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بتوجيه من السيسي.. إرسال 30 طن مستلزمات وأجهزة طبية إلى الهند

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا