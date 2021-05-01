اعتقال متظاهرين في تركيا بسبب تحدي إغلاق كورونا في عيد العمال

04:51 م السبت 01 مايو 2021
اعتقال متظاهرين في تركيا بسبب تحدي إغلاق كورونا في عيد العمال

الشرطة التركية

اسطنبول - (د ب أ)

اعتقلت السلطات التركية اليوم السبت، العديد من المتظاهرين، كانوا يحاولون الاحتفال بعيد العمال، على الرغم من إغلاق وطني، طبقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ودخلت تركيا إغلاقًا صارمًا أمس الأول الخميس، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ومن المقرر أن يستمر الإغلاق، حتى 17 مايو

وقالت وسائل إعلام محلية، بما فيها صحيفة "جمهورييت" إن الشرطة في إسطنبول طوقت الشوارع التي تؤدي إلى ميدان "تقسيم" الشهير بمركبات مدرعة لمكافحة الشغب، اليوم السبت.

وأضافت الصحيفة أن مناوشات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين، حاولوا السير إلى ميدان تقسيم وتم اعتقال حوالي مئة شخص في اسطنبول.

ويحمل ميدان "تقسيم" أهمية رمزية لاحتفالات عيد العمال في تركيا. ففي عام 1977، قتل 34 شخصًا في اشتباكات بالميدان.

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