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العراق: ضبط أسلحة وعتاد لداعش في كركوك

07:10 م الجمعة 09 أبريل 2021
العراق: ضبط أسلحة وعتاد لداعش في كركوك

عبوة ناسفة - ارشيفية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، العثور على أسلحة وعتاد من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك.

وقالت الخلية، في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إن قوة مشتركة من الفرقة 3 و مفرزة مكافحة المتفجرات في المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك نفذت واجب تفتيش مما أسفر عن العثور على 2 عبوة ناسفة على شكل جليكان و 2 مقذوف طائرة و 2 قنابل هاون عيار 60 ملم من مخلفات داعش.

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عبوة ناسفة تنظيم داعش الإرهاب العراق

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