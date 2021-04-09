العراق: ضبط أسلحة وعتاد لداعش في كركوك
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، العثور على أسلحة وعتاد من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك.
وقالت الخلية، في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إن قوة مشتركة من الفرقة 3 و مفرزة مكافحة المتفجرات في المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك نفذت واجب تفتيش مما أسفر عن العثور على 2 عبوة ناسفة على شكل جليكان و 2 مقذوف طائرة و 2 قنابل هاون عيار 60 ملم من مخلفات داعش.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
207293
عدد المصابين
-
157450
عدد المتعافين
-
12290
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان