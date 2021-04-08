السعودية تغلق 17 مسجداً منعا لتفشي كورونا

الرياض-(أ ش أ):

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم الخميس، 17 مسجدا مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.

وبينت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 60 يوماً بلغ 519 مسجداً تم فتح 490 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.