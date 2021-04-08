السعودية تغلق 17 مسجداً منعا لتفشي كورونا
الرياض-(أ ش أ):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم الخميس، 17 مسجدا مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.
وبينت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 60 يوماً بلغ 519 مسجداً تم فتح 490 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
207293
عدد المصابين
-
157450
عدد المتعافين
-
12290
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان