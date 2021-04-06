بايدن يحذر من سرعة انتشار سلالات كورونا المتحورة في بلاده

وكالات

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، من سرعة انتشار سلالات كورونا المتحورة في بلاده.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن بلاده لاتزال في سباق حياة أو موت مع فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تشهد ارتفاعًا في إصابات كورونا الجديدة.

وأعلن أن كل البالغين مؤهلين لتلقي اللقاح اعتبارًا من يوم 19 أبريل الجاري، مشيرًا إلى أنه حتى أمس تجاوزت بلاده 150 مليون جرعة من اللقاح خلال الـ75 يومًا الأولى من رئاسته.

وشدد قائلاً: "لن نكون كليا في أمان من الفيروس ما لم يتوفر اللقاح للجميع في كل دول العالم".