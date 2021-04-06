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بايدن يحذر من سرعة انتشار سلالات كورونا المتحورة في بلاده

11:00 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
بايدن يحذر من سرعة انتشار سلالات كورونا المتحورة في بلاده

جو بايدن

وكالات

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، من سرعة انتشار سلالات كورونا المتحورة في بلاده.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن بلاده لاتزال في سباق حياة أو موت مع فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تشهد ارتفاعًا في إصابات كورونا الجديدة.

وأعلن أن كل البالغين مؤهلين لتلقي اللقاح اعتبارًا من يوم 19 أبريل الجاري، مشيرًا إلى أنه حتى أمس تجاوزت بلاده 150 مليون جرعة من اللقاح خلال الـ75 يومًا الأولى من رئاسته.

وشدد قائلاً: "لن نكون كليا في أمان من الفيروس ما لم يتوفر اللقاح للجميع في كل دول العالم".

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