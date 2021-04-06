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السعودية: إغلاق 15مسجدًا بعد إصابة مصلين بكورونا

04:15 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
السعودية: إغلاق 15مسجدًا بعد إصابة مصلين بكورونا

أرشيفية

الرياض - (د ب أ):
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية اليوم الثلاثاء إغلاق 15 مسجداً، مؤقتاً، في ست مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وقال الوزارة في بيان إن عدد المساجد التي تم إغلاقها خلال 58 يوماً مضت بلغ 490 مسجداً، "تم فتح 461 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية".

وأوضحت أن المساجد المغلقة هي خمسة في منطقة القصيم، وثلاثة في منطقة الرياض، وثلاثة بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة المدينة المنورة، وواحد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الجوف.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح سبعة مساجد، ستة بالقصيم، وواحد بمكة المكرمة، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية.

غلق مساجد فيروس كورونا مساجد السعودية

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