مسؤول أوروبي: هناك صلة بين تلقي لقاح "أسترازينكا" وبين حدوث الجلطات
أمستردام - أ ش أ
أكد مسؤول في وكالة تنظيم الأدوية الأوروبية وجود صلة بين لقاح أسترازينكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد وبين حدوث الجلطات.
ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية في نبأ عاجل دون المزيد من التفاصيل.
وقد دفعت المخاوف بشأن لقاح "أسترازينيكا" بالفعل بعض البلدان بما في ذلك (كندا وفرنسا وألمانيا وهولندا) إلى استخدامه فقط على كبار السن.
وتعتمد المملكة المتحدة - التي طرحت لقاحات فيروس كورونا بشكل أسرع من الدول الأوروبية الأخرى - بشكل خاص على لقاح "أسترازينيكا"، الذي طوره علماء في جامعة أكسفورد.
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