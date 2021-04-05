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لليوم الرابع.. تركيا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بكورونا

09:03 م الإثنين 05 أبريل 2021
لليوم الرابع.. تركيا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في تركيا

اسطنبول - (د ب أ)

سجلت وزارة الصحة التركية حوالي 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، لتظل الحصيلة أعلى من 40 ألف إصابة لليوم الرابع على التوالي اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 193 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة.

وكان معدل الإصابة لمدة سبعة أيام مرتفع بشكل خاص في مدينة إسطنبول، حيث تم تسجيل نحو 590 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وقد رفعت تركيا، التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، جزئيًا قيودها المتعلقة بفيروس كورونا في بداية شهر مارس.

ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد حالات الإصابة بسرعة، ويتم الآن تطبيق تدابير أكثر صرامة مرة أخرى في بعض المناطق، مثل حظر التجول في عطلات نهاية الأسبوع.

ومع ذلك، لن تغلق المطاعم والمقاهي مرة أخرى حتى بداية شهر رمضان في منتصف أبريل.

تركيا فيروس كورونا وزارة الصحة التركية

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