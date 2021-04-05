مقاتلات تركية تحلق فوق الجزر اليونانية المأهولة

أثينا - (د ب أ)

ذكر التلفزيون الرسمي اليوناني نقلاً عن وزارة الدفاع في أثينا أن طائرتين مقاتلتين تركيتين من طراز "إف -16" حلقتا فوق مجموعة جزر أوينسيس المأهولة في اليونان بعد ظهر اليوم الاثنين.

كانت الطائرات التركية قد حلقت فوق الجزر اليونانية المأهولة أربع مرات في مارس الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، وقعت عشرات الانتهاكات الجوية التركية في الأسابيع الأخيرة، وفقا للأرقام التي أعلنتها وزارة الدفاع.

وقد يعرض هذا الحادث للخطر الاجتماع المزمع بين وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، المقرر عقده في أنقرة في 14 أبريل الجاري.

ولطالما اكد دندياس أنه مستعد للاجتماع إذا ظل الوضع هادئا. وقال خلال زيارة إلى صربيا صباح اليوم الاثنين "بالطبع شريطة أن يسود المناخ المناسب وألا تتخذ تركيا إجراءات استفزازية تمنع زيارتي".

وقد تم ترتيب الاجتماع المزمع بين دندياس وتشاووش أوغلو جزئيا من خلال وساطة برلين. وكان جاويش أوغلو قد أعلن أنه سيعمل أيضاً على التحضير للمحادثات بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يشار إلى أن الدولتين على خلاف حول مصادر الغاز الطبيعي في بحر إيجة وشرقي البحر الأبيض المتوسط، من بين أمور أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، شككت أنقرة منذ عقود في وضع العديد من الجزر في بحر إيجه، بما في ذلك العديد من الجزر المأهولة. وتحلق الطائرات التركية مرارا فوق هذه الجزر الصغيرة ويعترضها سلاح الجو اليوناني. وهذا يؤدي إلى احتكاكات قتالية خطيرة بين طائرات الدولتين.