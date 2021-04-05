موسكو : واشنطن تزيد ضغوطها على خط الغاز التيار الشمالي - 2

موسكو – (أ.ش.أ(:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين أن الولايات المتحدة تزيد الضغط على "التيار الشمالي-2" لأن بناء خط أنابيب الغاز على وشك الانتهاء.

وقال بانكين اليوم الاثنين في مقابلة مع وكالة أنباء"سبوتنيك": " إن بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي - 2" يوشك على الاكتمال، ولهذا السبب تزيد الولايات المتحدة الضغط على المشروع وتهدد بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في بنائه".

وأضاف:" أن الإجراءات التقييدية الأحادية، التي غالبا ما يكون لها تأثير يتجاوز الحدود الإقليمية والتي فرضها الأميركيون بتجاوز مجلس الأمن الدولي، تسببت منذ فترة طويلة بغضب ليس في روسيا فحسب، بل وفي الدوائر الرسمية والتجارية والعامة لمعظم الدول"، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية لا تفهم لماذا ينبغي تنظيم سياسة الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي من واشنطن ولماذا تتخلى أوروبا عن خط أنابيب غاز مربح لها.

وتابع بانكين:" أن "التيار الشمالي-2"، هو مشروع اقتصادي بحت يلبي مصالح كل من روسيا وأوروبا، وسيضمن إمدادات غاز مستدامة بأسعار تنافسية لدول الاتحاد الأوروبي بأقصر الطرق"، مؤكدا أن العقوبات الأميركية لن توقف بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2".