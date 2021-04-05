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مسئول روسي: لقاح "سبوتنيك-في" لا يمكنه التأثير على الجينات الوراثية

08:43 ص الإثنين 05 أبريل 2021
مسئول روسي: لقاح "سبوتنيك-في" لا يمكنه التأثير على الجينات الوراثية

أرشيفية

موسكو - (أ ش أ):
صرح مدير مركز "جاماليا" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية ألكسندر جينتسبورج، اليوم الاثنين، بأن لقاح "سبوتنيك-في" ضد فيروس كورونا لا يمكنه التأثير على الجينات البشرية أو الوراثية.
وقال جينتسبورغ لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها باللغة الانجليزية، ردا على سؤال بهذا الصدد "لا يمكن ذلك، الجواب لا لبس فيه، يمكن أن تتأثر الجينات البشرية بما يمكن أن يندمج مع الجينات البشرية أو يؤثر بطريقة ما على بنية الحمض النووي، إن بنية الحمض النووي معروفة جيدًا، وكذلك من المعروف كيف يمكن من حيث المبدأ أن يتأثر، إذا لم يتكاثر العقار في جسم الإنسان، فلن يتكامل أو يتفاعل مع حمضنا النووي بأي شكل من الأشكال، لذلك، لا يمكن أن يؤثر "سبوتنيك-في" بأي حال من الأحوال على الحمض النووي أو الجينات الوراثية أو أي أشياء أخرى مرتبطة بتغيير في المواد الوراثية".
يذكر أن روسيا سجلت 3 لقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكان أولها "سبوتنيك في" الذي يعتبر أول لقاح يتم تسجيله في العالم، تلاه " إيبيفاك كورونا" و"كوفيفاك".

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لقاح سبوتنيك مركز جاماليا فيروس كورونا الجينات الوراثية روسيا

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