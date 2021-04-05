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الإمارات تعلن استثمارها 3 مليارات دولار في العراق

12:48 ص الإثنين 05 أبريل 2021
الإمارات تعلن استثمارها 3 مليارات دولار في العراق

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت دولة الإمارات مساء اليوم الأحد استثمارها مبلغ ثلاثة مليارات دولار في العراق.

وصدر بيان مشترك بين الإمارات والعراق في ختام الزيارة الرسمية لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي للإمارات، جاء فيه:" أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتمعا والدكتور مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء العراق الذي قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات."

وجرى خلال الزيارة واللقاءات الرسمية بحث آفاق التعاون بين البلدين على جميع المستويات، وسبل تطويرها وتنميتها خدمة للمصالح المشتركة.

واستعرض الجانبان آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتطرقا إلى أهمية التعاون الدولي وتنسيق الجهود وتكاملها في مواجهة جائحة "كورونا" واحتواء تداعياتها الاقتصادية والصحية على دول العالم.

واتفق الجانبان على أهمية تطوير وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، وتنمية التجارة وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع حركة الاستثمار بين البلدين، ودعوة رجال الأعمال من البلدين لتبادل الزيارات، وتأسيس مجلس الأعمال العراقي - الإماراتي، وتسهيل جميع الإجراءات التي تخدم مصلحة البلدين.

وفي هذا الاطار أعلنت دولة الإمارات استثمارها مبلغ ثلاثة مليارات دولار في العراق ،وتهدف المبادرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي.

وثمّن العراق مبادرة دولة الإمارات إعادة بناء منارة الحدباء وجامع النوري وعدد من الكنائس في محافظة نينوى.

كما تطرق الجانبان إلى ضرورة التعاون الأمني والعسكري، وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب.

واتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجال الطاقة، وخاصة مجالات الطاقة النظيفة.

محمد بن زايد آل نهيان العراق الإمارات مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق

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