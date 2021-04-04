بريطانيا تؤكد وقوفها إلى جانب الأردن
عمان/ لندن- (أ ش أ):
أكد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، اليوم الأحد وقوف بلاده إلى جانب الأردن.
وقال كليفرلي - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إن المملكة المتحدة تدعم بالكامل إجراءات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مضيفاً أن "الأردن شريك ذو قيمة كبيرة للمملكة المتحدة".
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