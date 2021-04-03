ألمانيا: تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا و120 وفاة
برلين - (أ ش أ):
سجلت السلطات الصحية الألمانية 18 ألفا و129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و120 وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أظهرته بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت.
ووفقا لبيانات المعهد الألماني، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 2 مليون و873 ألفا و190 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 76 ألفا و895 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة (دي فيلت) الألمانية في نسختها الإلكترونية.
وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حوالي 2 مليون و560 ألفا و400 شخص حتى الآن.
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