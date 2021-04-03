أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

ألمانيا: تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا و120 وفاة

08:50 ص السبت 03 أبريل 2021
ألمانيا: تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا و120 وفاة

أرشيفية

برلين - (أ ش أ):
سجلت السلطات الصحية الألمانية 18 ألفا و129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و120 وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أظهرته بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت.

ووفقا لبيانات المعهد الألماني، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 2 مليون و873 ألفا و190 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 76 ألفا و895 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة (دي فيلت) الألمانية في نسختها الإلكترونية.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حوالي 2 مليون و560 ألفا و400 شخص حتى الآن.

هذا المحتوى من

ألمانيا فيروس كورونا معهد روبرت كوخ حالات وفاة

الخبر التالى:

قرغيزستان تسجل 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202843

    عدد المصابين

  • 155016

    عدد المتعافين

  • 12041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع حرارة و"أتربة عالقة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع حتى الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا