صندوق النقد يوافق على منح كينيا 2.3 مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا
واشنطن- (د ب أ):
قال صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إنه وافق على حزمة تمويل مدتها ثلاثة أعوام بقيمة 34ر2 مليار دولار لدعم استجابة كينيا لجائحة فيروس كورونا.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان إن "حزمة التمويل البالغ مدتها ثلاثة أعوام ستدعم المرحلة التالية من استجابة السلطات لكوفيد-19 وخطتها للحد من مخاطر الديون مع حماية الموارد لحماية الفئات الضعيفة".
وأضاف الصندوق، أن كينيا تضررت بشدة من الجائحة وتواجه الآن تحدي تحفيز الاقتصاد وخفض الفقر. وكان الصندوق قد منح الدولة الأفريقية بالفعل 739 مليون دولار في أيار/مايو الماضي بسبب الأزمة الصحية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
202843
عدد المصابين
-
155016
عدد المتعافين
-
12041
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان