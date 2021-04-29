السعودية تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق وتعيد فتح 12 مسجدًا

09:25 م الخميس 29 أبريل 2021
السعودية تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق وتعيد فتح 12 مسجدًا

ارشيفية

الرياض - (أ ش أ):

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم الخميس، 13 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 82 يومًا 914 مسجدًا، فُتِحَ 874 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة - في تقرير صادر اليوم، نقلته وكالة الأنباء السعودية - أن المساجد المغلقة أربعة منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة القصيم، واثنان بمنطقة الباحة، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجدًا أربعة منها بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، واثنان بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة جازان، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك ارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

هذا المحتوى من

السعودية غلق مساجد فيروس كورونا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الرياض

الخبر التالى:

المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو الحكومة اليمنية إلى الاستقالة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 225528

    عدد المصابين

  • 169308

    عدد المتعافين

  • 13219

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 150189056

    عدد المصابين

  • 127725334

    عدد المتعافين

  • 3162701

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 1 المقاولون.. بنشرقي يتعادل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا