غلق مقرات منظمة نافالني

05:42 م الخميس 29 أبريل 2021
غلق مقرات منظمة نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني

وكالات:

أعلن مسؤول في منظمة ما يعرف بـ"صندوق مكافحة الفساد" عن حل شبكة مقرات الناشط الروسي، أليكسي نافالني، مشيرا إلى أن بقاءها سيجعلها تحت طائلة القانون الخاص بالتطرف، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وقال المسؤول في الصندوق، ليونيد فولكوف "إن الحفاظ على عمل شبكة مقرات نافالني في شكلها الحالي أمر مستحيل، استمرارها سيجعلها تحت طائلة قانون التطرف، وسيعرض من يعملون في المقرات ومساعديهم والمتعاونين معهم لأحكام جنائية".

تجدر الإشارة إلى أن "صندوق مكافحة الفساد" هو منظمة غير ربحية مصنفة كعميل أجنبي.

أليكسي نافالني موسكو المعارضة الروسية

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