فيروس كورونا: خسائر لوفتهانزا تتجاوز 1.2 مليار دولار

12:32 م الخميس 29 أبريل 2021
فيروس كورونا: خسائر لوفتهانزا تتجاوز 1.2 مليار دولار

شركة الطيران الألمانية

برلين- (بي بي سي):

سجلت شركة الطيران الألمانية، لوفتهانزا، خسائر صافية في الربع الأول بقيمة 1.2 مليار دولار، وتعتبر هذه الأرقام أفضل قليلا مما كان متوقعا وأفضل من الأرقام المسجلة في العام الماضي لنفس الفترة.

وأرجعت الشركة هذه الخسائر إلى التأثير المستمر لإجراءات الحظر التي فرضت بسبب وباء كورونا،

وحققت شركة إيرباص المصنعة للطائرات أرباحًا صافية بلغت 439 مليون دولار، وقالت الشركة إنها تتوقع تسليم نفس عدد الطائرات هذا العام كما فعلت في عام 2020.

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