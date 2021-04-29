وزير أمريكي سابق: يجب الإبقاء على سياسة الضغط القصوى بوجه إيران

واشنطن- أ ش أ:

وجه وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو انتقادات عدة إلى الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن؛ بسبب مواصلة المفاوضات في (فيينا) من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة.

وشدد بومبيو -في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية، الخميس- على ضرورة الإبقاء على سياسة الضغط القصوى بوجه طهران، معتبراً أن الجناحين (المتشددين والمعتدلين) في النظام الإيراني سيان.

وقال: "لا يوجد معتدلون ومتطرفون في إيران، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف إرهابي يرتدي بدلة جميلة ويتحدث الإنجليزية .. إيران لا تلعب دور الشرطي الجيد والسيئ، فهي الشرطي السيئ فقط"، محذرا من رفع العقوبات عن إيران بأنه لن يكون لديها حافز للتفاوض على برنامج الصواريخ الباليستية أو وقف دعم الإرهاب.

ورأى أنه يجب الإبقاء على حملة الضغط القصوى على النظام الإيراني، معربا عن أمله بأن يتمكن الكونجرس من وضع نظام العقوبات الذي فرض خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرا أن إيران تشعر بضعف الإدارة الحالية، لذا نرى المضايقات من قبل الزوارق الإيرانية لسفننا في مياه الخليج.

وعن أزمة الحوثيين والإرهاب، قال بومبيو "طهران تقدم الدعم العسكري للحوثيين وتزودهم بمنظومة أسلحة" مؤكدا أن رفع تصنيف الإرهاب عن الحوثيين كان خطأ فادحا ارتكبته إدارة بايدن التي رأى أنها تريد استرضاء النظام في طهران، واصفا ادعاء أو تبرير الإدارة لرفع تصنيف الإرهاب عن الحوثيين بالهراء.

وحول الملف العراقي، قال: "الإيرانيون لاعبون سيئون في العراق والقيادة والشعب العراقي بحاجة إلى طرد الإيرانيين"، مضيفا أن حملة الضغط القصوى كانت مفيدة للغاية للعراقيين، فقد حرمت إيران من الموارد لمواصلة التعزيز والبناء في العراق، على الشكل الذي بنوه مع حزب الله في لبنان.

وعن العلاقات الأمريكية الصينية، رأى أن الحزب الشيوعي الصيني يمثل التهديد الوجودي الرئيسي للولايات المتحدة والغرب.

وفيما يتعلق بسحب القوات الأمريكية من بأفغانستان، اعتبر بومبيو أن التهديد الإرهابي للولايات المتحدة أصبح الآن أكثر تشتتًا، لافتا إلى أن أقل من 200 من أفراد تنظيم القاعدة لا يزالون في أفغانستان، ولكن أكبر قادتها يجلسون في طهران.