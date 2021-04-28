شركة "بيونتيك" تبحث إقامة منشآت لإنتاج لقاحات كورونا في أفريقيا

برلين - (د ب أ)

قال الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، أوغور شاهين، إن الشركة تبحث إمكانية إنشاء مواقع لإنتاج لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد لتوسيع نطاق شبكات التوريد في أماكن مختلفة في أنحاء العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شاهين قوله في إيجاز مع أعضاء جميعة المراسلين الأجانب بألمانيا: "استطيع أن اتصور شبكة إنتاج في أمريكا الجنوبية، ولأفريقيا... ونتحدث أيضا عن مواقع إنتاج في أفريقيا."

وعلى الرغم من أن بيونتيك وشريكتها الأمريكية فايزر التزمتا بإنتاج مليارين و500 مليون جرعة من لقاحهما المشترك خلال العام الجاري، فإن معظم هذه الكمية مرتبط بعقود مربحة مع الدول الغنية. وتأتي أفريقيا في المؤخرة بالنسبة لباقي العالم فيما يتعلق بإمكانية الحصول على لقاحات كورونا التي تحتاجها القارة لتحصين سكانها الذين يتجاوز عددهم المليار نسمة.

وعلى مستوى العالم، يصل معدل حصول الدول صاحبة الدخل المرتفع على اللقاحات المضادة للفيروس 25 مرة مقارنة بالدول الأقل دخلا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال شاهين إنه ناقش مع ممثلي التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" في وقت سابق اليوم الأربعاء، كيفية توفير المزيد من جرعات اللقاح للدول ذات الدخل المنخفض.