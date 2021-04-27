الاتحاد الأوروبي يرسل سفينة محملة بالمساعدات الطبية للهند وسط تزايد الإصابات بكورونا

04:51 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
الاتحاد الأوروبي يرسل سفينة محملة بالمساعدات الطبية للهند وسط تزايد الإصابات بكورونا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي سيرسل سفينة مساعدات تحمل معدات طبية إلى الهند وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) في البلاد.

وتضم الشحنة، من بين مواد أخرى، 780 مكثفًا للأكسجين وإمدادات من عقار ريميديسفير لعلاج مرضى (كوفيد-19) ومئات من أجهزة التنفس الصناعي.

وقال يانيز ليناركيتش، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، إن الإمدادات تم توفيرها من جانب الدول الأعضاء وإن تغطية تكاليف النقل ستكون بشكل أساسي من أموال الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "الاتحاد الأوروبي يتضامن بشكل كامل مع الشعب الهندي ومستعد لبذل قصارى جهدنا لدعمهم في هذا الوقت الحرج".

الاتحاد الأوروبي المساعدات الطبية فيروس كورونا الهند

الخبر التالى:

المفوضية الأوروبية: التمييز على أساس الجنس سبب "فضيحة الأريكة" بتركيا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا