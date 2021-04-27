إسرائيل لسفراء أوروبيين: لا نحاول منع إجراءات الانتخابات الفلسطينية



تل أبيب - (د ب أ):

أكد مسؤولون بوزارة الخارجية الإسرائيلية لسفراء دول بالاتحاد الأوروبي أن إسرائيل لا تحاول منع إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

ونقل موقع "واي نت" عن ألون بار رئيس القسم السياسي بوزارة الخارجية القول لسفراء 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي اليوم إن إسرائيل قلقة من إمكانية تعزيز موقف حركة حماس على الساحة الفلسطينية بعد الانتخابات.

وأضاف :"إسرائيل تتصرف بحذر ومسؤولية للحيلولة دون تدهور الوضع على الأرض، وتتوقع أن تتصرف الدول الأوروبية بنفس الطريقة".

وقال إن "احتمال تعزيز قوة حماس في الانتخابات وتأثير ذلك على الأمن والاستقرار أمر مقلق".

يأتي هذا وسط أنباء عن عزم السلطة الفلسطينية إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة الشهر المقبل.

وستجتمع القيادة الفلسطينية في رام الله بعد غد الخميس لمناقشة ملف الانتخابات التشريعية، علما بأن الرئيس محمود عباس أعلن أنه لن يتم القبول بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة "دون حضور القدس وأهلها ترشيحا ودعاية وانتخابات حسب الاتفاقيات الموقعة".

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل رفضت طلبا قدمته السلطة الفلسطينية بشأن السماح بإجراء الانتخابات التشريعية في شرق القدس، علما أنه لم يتم إجراء انتخابات فلسطينية عامة منذ عام 2006.