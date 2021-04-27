الصحة العالمية: الحصول على لقاح كورونا ليس اختيارا شخصيا

القاهرة - أ ش أ

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط" إن الحصول على لقاح فيروس كورونا ليس اختيارا شخصيا، مشيرا إلى أن معدلات التردد في الحصول على اللقاح في إقليم شرق المتوسط كبيرة للغاية، وأن الحصول على لقاح كورونا يقلل من انتشار المرض".

من جهتها، قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مكتب المنظمة لإقليم شرق المتوسط اليوم بمناسبة أسبوع التمنيع العالمي 2021، إن اللقاحات بشكل عام أكثر الوسائل للحماية من الأمراض الفيروسية، موضحة أن الاستراتيجية العالمية تستهدف رفع التغطية بالتطعيمات بنسبة 90% في جميع بلدان العالم.

وأضافت أن اللقاحات لها فوائد عظيمة منذ ظهورها قبل 70 سنة، مشيرة إلى ضرورة الحصول على لقاح كورونا، لافتة إلى هناك 12 لقاحا مهما للأطفال تحمي 17 مليون طفل في المنطقة سنويا.

وقالت إن نسبة التغطية بالتطعيمات حاليا في المنطقة تصل إلى 80% وبالمناطق التي بها حروب بلغت 60%.