بلجيكا تخفض الحد الأدنى لسن التطعيم بلقاح أسترازينيكا إلى 41 عاما

07:38 م السبت 24 أبريل 2021
بلجيكا تخفض الحد الأدنى لسن التطعيم بلقاح أسترازينيكا إلى 41 عاما

لقاح أسترازينيكا

بروكسيل - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا، اليوم السبت، أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 41 عامًا وما فوق يستطيعون الآن تلقي لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، وذلك في ضوء صدور قرار رسمي بتخفيض الحد الأدنى للسن في جميع أنحاء البلاد.
من جانبها، أفادت صحيفة "بروكسيل تايمز" البلجيكية، في نبأ بثته على موقعها الإلكتروني، أن القرار الجديد الصادر في هذا الشأن سوف يلغي التقييد المعلن مسبقًا الذي حدد اللقاح فقط لمن تزيد أعمارهم عن 55 عامًا نظرًا لمخاطر محتملة ناجمة عنه بشأن الإصابة بتجلط الدم.
وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أكدت قبل أسبوعين أن فوائد لقاح استرازينيكا لا تزال تفوق مخاطره إلى حد كبير. فيما يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في بلجيكا تجاوز قبل يوم واحد المليون حالة إصابة.

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