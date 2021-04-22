عون يدعو إلى المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة في لبنان

02:33 م الخميس 22 أبريل 2021
عون يدعو إلى المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة في لبنان

ميشال عون

بيروت- (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها.

وقال عون، خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الأمني في قصر بعبدا اليوم، إن "المهم هو العودة إلى النظام وتفهم وجع المواطنين وآلامهم لاسيما وأنهم خسروا أموالهم وودائعهم، وعلى قوى الأمنية ضبط الأمن سلميا وفقا للأنظمة المرعية.

واستهل عون الإجتماع الأمني بعرض سريع للأوضاع العامة في البلاد والاحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة عوكر وتحديدا قرب مكاتب شركة مكتف لشحن الأموال من والى الخارج، حسبما أفادت موقع الرئاسة اللبنانية على تويتر.

ودعا الرئيس عون اللبنانيين إلى التحلي بالصبر قائلا إنه "يتفهم أوجاعهم ومعاناتهم وهو لأجل ذلك يركز على أهمية حصول التدقيق الجنائي ليتمكنوا من استرداد حقوقهم بعد كشف أسباب التدهور المالي الذي تعيشه البلاد".

وشدد عون ، أمام المجتمعين في الإجتماع الأمني، على عدم تكرار ما حصل، وطلب من القوى العسكرية والأمنية العمل وفقا للمهام الملقاة على عاتقها وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء.

بدوره ، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في الاجتماع الأمني، إلى ضرورة تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.

وأكد دياب ضرورة بذل كل الجهود لإقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يشكل الحل المناسب للمسائل المالية التي يعاني منها المواطنون والمضي في إنجاز التدقيق المالي الجنائي الذي قررت الحكومة تحقيقه منذ مارس 2020.

ميشال عون بيروت لبنان الممتلكات العامة

الخبر التالى:

سوريا تدعو مجلس الأمن لإدانة "العدوان" الإسرائيلي على محيط دمشق
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218902

    عدد المصابين

  • 164803

    عدد المتعافين

  • 12866

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد قفزتها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا