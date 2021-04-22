عون يدعو إلى المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة في لبنان

بيروت- (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها.

وقال عون، خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الأمني في قصر بعبدا اليوم، إن "المهم هو العودة إلى النظام وتفهم وجع المواطنين وآلامهم لاسيما وأنهم خسروا أموالهم وودائعهم، وعلى قوى الأمنية ضبط الأمن سلميا وفقا للأنظمة المرعية.

واستهل عون الإجتماع الأمني بعرض سريع للأوضاع العامة في البلاد والاحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة عوكر وتحديدا قرب مكاتب شركة مكتف لشحن الأموال من والى الخارج، حسبما أفادت موقع الرئاسة اللبنانية على تويتر.

ودعا الرئيس عون اللبنانيين إلى التحلي بالصبر قائلا إنه "يتفهم أوجاعهم ومعاناتهم وهو لأجل ذلك يركز على أهمية حصول التدقيق الجنائي ليتمكنوا من استرداد حقوقهم بعد كشف أسباب التدهور المالي الذي تعيشه البلاد".

وشدد عون ، أمام المجتمعين في الإجتماع الأمني، على عدم تكرار ما حصل، وطلب من القوى العسكرية والأمنية العمل وفقا للمهام الملقاة على عاتقها وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء.

بدوره ، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في الاجتماع الأمني، إلى ضرورة تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.

وأكد دياب ضرورة بذل كل الجهود لإقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يشكل الحل المناسب للمسائل المالية التي يعاني منها المواطنون والمضي في إنجاز التدقيق المالي الجنائي الذي قررت الحكومة تحقيقه منذ مارس 2020.