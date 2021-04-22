أليكسي نافالني: حملة اعتقالات واسعة في صفوف مؤيديه

11:19 ص الخميس 22 أبريل 2021
أليكسي نافالني: حملة اعتقالات واسعة في صفوف مؤيديه

مؤيدو الناشط الروس أليكسي نافالني خلال مظاهرات


موسكو- (بي بي سي):

نفذت قوات الامن الروسية حملة اعتقالات طالت أكثر من 1700 من مؤيدي الناشط الروس أليكسي نافالني خلال مظاهرات يوم أمس.

وأفادت تقارير مجموعة مراقبة في روسيا بأن الاعتقالات شملت كل أنحاء البلاد لكن ثلث المعتقلين كان من مدينة سانت بيترزبورغ.

وبدأ نافالني إضرابا عن الطعام منذ أسابيع وسط تقارير عن تدهور حالته الصحية الأمر الذي أدى إلى موجة جديدة من الاحتجاجات ومطالبات دولية بتوفير الرعاية الصحية له.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ناشدت مرة أخرى منح نافالني إمكانية الوصول الفوري إلى رعاية طبية مستقلة.

لكن المشاركة في الاحتجاجات كانت أقل مما شهدته روسيا في وقت سابق من هذا العام.

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