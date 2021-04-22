واشنطن تخطر أنقرة بإخراجها رسميا من برنامج مقاتلات "إف 35"

07:21 ص الخميس 22 أبريل 2021
واشنطن تخطر أنقرة بإخراجها رسميا من برنامج مقاتلات "إف 35"

مقاتلات إف 35

أنقرة - (د ب أ):
أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن بلاده أخطرت تركيا بإخراجها رسميا من برنامج إنتاج مقاتلات "إف 35".

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن المسؤول ،الذي فضل عدم كشف اسمه، أن الإخطار يشير إلى فسخ مذكرة التفاهم المشتركة المفتوحة لتوقيع المشاركين بالبرنامج في 2006، والتي وقعت عليها تركيا يوم 26 يناير 2007، وعدم ضم تركيا لمذكرة التفاهم الجديدة.

وقال المسؤول إن مذكرة 2006 تم تحديثها مع الشركاء الثمانية المتبقين ولم يتم ضم مشاركين جدد إلى البرنامج.

تجدر الإشارة أن تركيا إحدى الدول المشاركة في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع، وفقا للأناضول.

وإلى جانب تركيا تتكون الدول المشاركة في البرنامج من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.

وفي يوليو 2019، علقت الولايات المتحدة شراكة تركيا في المشروع بسبب تسلمها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400".

وقررت تركيا في 2017، شراء منظومة "إس 400 " الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة، بحسب المصدر نفسه.​

مقاتلات إف 35 تركيا واشنطن أنقرة وزارة الدفاع الأمريكية

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تسجل 735 إصابة بكورونا وحالتي وفاة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218902

    عدد المصابين

  • 164803

    عدد المتعافين

  • 12866

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| آخر تطورات الفيروس في مصر وتحذير من السفر إلى 100 دولة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا